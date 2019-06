Mezzi accalcati a ridosso dell'incrocio, semaforo verde ma strada sbarrata

Attualità

Rimini

| 16:48 - 06 Giugno 2019

Incrocio tra via nuova circonvallazione e consolare di San Marino.

Un nostro lettore segnala una situazione spiacevole per gli automobilisti che si trovano a transitare sulla consolare Rimini-San Marino, all'incrocio con la via Nuova Circonvallazione di Rimini. Molto spesso le macchine che si devono immettere sulla Statale 16, svoltando verso nord, si trovano infatti la strada sbarrata, nonostante il semaforo verde, come si evince dalla foto. Questo perché i veicoli che percorrono la via Nuova Circonvallazione in direzione Riccione occupano il tratto che separa i due semafori della Statale 16 (che scattano all'unisono), tratto che dovrebbe essere libero per il passaggio della auto in immissione dalla consolare Rimini-San Marino. Al contrario alcuni automobilisti, nonostante il rosso, passano il primo dei due semafori, per accorciare il tratto in questione e velocizzare il loro passaggio, in attesa del verde.