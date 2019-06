Un tuffo negli Stati Uniti sul lungo mare di Torre Pedrera: torna l'East Coast festival

Eventi

Rimini

06 Giugno 2019

East Coast festival (foto da Facebook).



Per fare un tuffo negli Stati Uniti non serve comprare un biglietto aereo, ma una salto sul lungomare di Torre Pedrera. L’appuntamento per omaggiare le Harley Davidson e le US car (auto anche d’epoca) è sabato 8 e domenica 9 giugno con il 17esimo East Coast festival, un evento immersivo nel mondo a stelle e strisce con iniziative per tutti i gusti e tutte le età.



PROGRAMMA

Si inizia sabato alle 15 con l’accoglienza dei partecipanti tra stand e musica a tema, live a partire dalel 17.30. Alle 20 ci sarà la sfilata sul lungomare, seguita alle 21 dal concerto dei Silver Buicks (invitati per la quinta edizione consecutiva). Domenica invece il ritrovo è alle 12.30, anche perché grazie agli stand a base di cucina americana ma anche romagnola (con carne ai ferri, salsiccia e pesce fritto), ci sarà la possibilità in tutti e due i giorni di mangiare sul posto (gli stand gastronomici aprono alle 12.45). Alle inizieranno i balli e l’animazione. La serata chiuderà con l’esibizione alle 21 Witheradiøn. L'evento è organizzato da un nutrito sodalizio presieduto da (f.v.)