Al via 'La Notte del Liscio': ecco tutte le date ed il programma della 4° edizione

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 15:03 - 06 Giugno 2019

Mirko Casadei con l'orchestra.

Mancano pochi giorni alla 4°edizione de "La Notte del Liscio", la grande festa del ballo tra tradizione e contemporaneità in programma dal 14 al 16 giugno che darà il via all’estate in Romagna. Si comincia in grande stile il 14 giugno con l’orchesta di Mirko Casadei che ospiterà sul palco artisti del calibro di Simone Cristicchi, passando per l'originale Banda Rulli Frulli con i suoi 70 componenti che suonano strumenti ottenuti da oggetti di uso comune. Il 15 giugno sarà la volta dell’Orchestra di Moreno il Biondo alla quale si uniranno la “gloria” della canzone italiana Orietta Berti, il rapper Mondo Marcio, Carlo Marrale, leader e fondatore dei Matia Bazar, e tanti altri!

Anche quest’anno, quindi, La Notte del Liscio è pronta a far ballare e divertire il pubblico celebrando l’identità della Romagna e confermandosi come un perfetto connubio fra tradizione e innovazione. Oltre alle più famose orchestre folk e del liscio e artisti pop di ieri e di oggi, ci saranno decine di eventi tra esibizioni, mostre sulla storia del liscio e omaggi in musica ai nomi storici del Liscio.

Il programma, disponibile nel dettaglio sul sito ufficiale dell’evento.

La Notte del Liscio si aprirà il 14 giugno a Cesenatico con l’esibizione di Mirko Casadei alla guida della celebre Orchestra Casadei che con i suoi 90 anni di storia è l’espressione pù moderna del folk made in Italy. Oltre a presentare i brani più celebri del proprio repertorio ri-arrangiati per l’occasione, Mirko Casadei proporrà anche “Come se non fosse niente”, colonna sonora del film “Tutto Liscio!”, uscito lo scorso febbraio.

Sul palco con Mirko Casadei si alterneranno artisti del calibro di Simone Cristicchi, reduce del successo al Festival di Sanremo 2019 con il brano “Abbi Cura di Me” (vincitore del Premio Sergio Endrigo per la miglior interpretazione e Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale), la Banda Rulli Frulli e Davide Zilli, vincitore assoluto di Musicultura 2018. L'apertura della serata è affidata ai 300 bambini della scuola primaria di Villamarina di Cesenatico che hanno partecipato al progetto "Ad chi sit e fiol" ideato da Mirko Casadei, un’iniziativa didattica che tutela e insegna ai bambini le tradizioni musicali dell’Emilia Romagna, con lezioni di canto e musica, cenni di dialetto e scuola di ballo. Cerimoniere della serata Raoul Casadei, l’indiscusso “Re del liscio” nipote di Secondo Casadei. A San Mauro Mare (FC), invece, Luana Babini, al Parco Stefano Campana, inaugurerà I Venerdì del Liscio, proponendo i suoi più grandi successi in questo appuntamento settimanale che animerà tutta l’estate della località.

Il 15 giugno Gatteo Mare (FC) sarà la culla delle celebrazioni del folklore romagnolo! Si partirà al sorgere del sole con Liscio all’Alba, speciale suggestivo concerto presso la spiaggia Bagno Corrado 2 alle ore 6.30. La musica di Secondo Casadei sarà interpretata da Fiorenzo Tassinari, Enrico Milli, Mattia Rulent e Moreno il Biondo.

La festa proseguirà la sera alle ore 21.00 presso i Giardini Don Guanella con uno speciale spettacolo di Moreno il Biondo & Grande Evento e Mirco Mariani & Extraliscio, che insieme ad artisti come Orietta Berti, Carlo Marrale (fondatore e leader dei Matia Bazar) e Mondo Marcio divertiranno il pubblico sperimentando la musica tradizionale del liscio con il ritmo coinvolgente della musica pop italiana dagli anni ‘60 fino ad oggi. La serata sarà aperta dall’esibizione dell’artista Rosmy, vincitrice del Premio Mia Martini. Accoglierà gli artisti sul palco Riccarda Casadei, figlia di Secondo Casadei.

A Lido Adriano (RA), l’Orchestra La Storia di Romagna delizierà il pubblico di Piazza Vivaldi con i brani più belli del ricchissimo repertorio di Secondo Casadei.

A San Mauro Mare (FC), presso la piadineria CasaDei Romagnoli, serata cinematografica con la presentazione del film”Tutto Liscio!” in compagnia di Raoul Casadei e Mirko Casadei.

A Bellaria Igea Marina (RN), in Piazzale Santa Margherita, concerto di Mirna Fox e Roberto Tomasi, che ripropongono con il loro stile originale i grandi successi del liscio.

Il Lungomare Spadazzi di Rimini Miramare (RN) sarà animato da uno spettacolo musicale e un mercatino artigianale.

Infine, domenica 16 giugno quattro comuni romagnoli ospiteranno gli eventi principali: l’Orchestra Claudio Nanni e la Scuola Malpassi divertiranno il pubblico di Piazza Vivaldi di Lido Adriano (RA) ricreando la vera atmosfera della balera romagnola sotto le stelle; in Piazza Garibaldi a Cervia (RA) appuntamento con le tradizioni musicali romagnole con l’esecuzione di brani e balli dei più grandi artisti del folklore romagnolo (Secondo Casadei, Ferrer Rossi, Carlo Baiardi, Vittorio Borghesi e Ivano Nicolucci e tanti altri…); in Piazza Machiavelli di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) l’Orchestra Luca Bergamini si esibirà con un programma musicale tradizionale in grado di unire più generazioni; a Misano Adriatico (RN) musica e spettacolo con Moreno il Biondo e l’Orchestra Grande Evento nell’ambito della manifestazione folkloristica la Sagra della Ciliegia.