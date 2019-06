Turisti fedeli: stesso hotel da oltre 50 anni. 'Cattolica una seconda casa'

Attualità

Cattolica

14:38 - 06 Giugno 2019

Gunter e Theres Obermayr scelgono Cattolica da oltre 50 anni.

Da oltre 50 anni Gunter e Theres Obermayr scelgono Cattolica. Si tratta di una coppia di pensionati tedeschi provenienti da Mainburg, un comune di quasi 15mila cittadini nel land della Baviera. Dal 1966 gli Obermayr sono clienti dell’Hotel Universal gestito dalla famiglia Battistelli. “Qui nella Regina ci siamo sempre divertiti, anche con i nostri figli. Ci siamo trovati bene e per noi i Battistelli sono divenuti una seconda famiglia”, hanno commentato i turisti tedeschi mentre ricevevano nei giorni scorsi la loro “targa fedeltà” dalle mani dell’Assessore al Turismo Nicoletta Olivieri.



Sempre dalla Baviera, dal comune di Raubling, arrivano da venti anni a Cattolica Linda Ullrich e Helga Gebendorfer. Dall’Hotel Universal hanno pensato di premiare anche loro per questo attaccamento. Difatti le due turiste tedesche non hanno mancato di lasciarsi immortalare con un omaggio floreale insieme all’Assessore Olivieri. “In questi anni abbiamo visto trasformarsi la spiaggia, nuovi chioschi e sempre gli migliori arredi per intrattenere i clienti: per noi un vero villaggio vacanze e l’Hotel Universal una garanzia”, hanno raccontato Linda ed Helga. Gli ospiti dell’albergo si sono soffermati a raccontare i propri trascorsi a Cattolica in un piacevole scambio di battute con l’Assessore Olivieri per rinnovarsi, infine, l’appuntamento alla prossima stagione per proseguire ed incrementare gli anni di “fedeltà”.