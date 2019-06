Tegola sul Comune di Morciano, condannato a pagare 800mila euro

Attualità

Morciano

| 14:28 - 06 Giugno 2019

Municipio di Morciano Romagna.

Il Comune di Morciano entro 120 giorni dovrà pagare 797.771 euro più le spese legali: è arrivata la sentenza di primo grado al termine del procedimento civile che vedeva contrapposti in aula il Comune e la società incaricata dell'installazione dei pannelli solari nel quartiere fieristico. La vicenda è collegata a all'ampliamento del quartiere fieristico disposto durante l'amministrazione di Claudio Battazza nel 2012. La Procura ha aperto nel 2016 un fascicolo per abuso d'ufficio e altri reati e tra gli indagati c'è anche il nome dell'ex sindaco Battazza. Tornando al contenzioso civile, a dare notizia della sentenza in Consiglio Comunale è stato lo stesso sindaco attuale, Giorgio Ciotti, che ha annunciato di voler fare ricorso in appello. Entro il 31 luglio 2019 il Consiglio Comunale dovrà dedicare una seduta alla revisione del bilancio comunale, per l'accantonamento delle risorse necessarie per proseguire il contenzioso legale.