Bloccato un tentativo di contraffazione della piadina

Attualità

Rimini

| 13:15 - 06 Giugno 2019

Piadina.

Il Consorzio di promozione e tutela della Piadina Romagnola Igp blocca un tentativo di contraffazione del marchio 'La Piadina' in Canada. È avvenuto il 23 maggio, quando l'Ufficio per la proprietà industriale canadese ha accolto l'opposizione del consorzio e ha annullato la domanda di registrazione del marchio. La vicenda, riferisce il consorzio, nasce a settembre 2018 quando attraverso il servizio di sorveglianza viene a galla la deposizione presso il registro dei marchi canadese della domanda di registrazione del marchio 'La Piadina' per contraddistinguere panini e servizi di ristorazione 'Italian style'. Con la registrazione alla parola 'piadina' sarebbero stati associati panini e servizi di ristorazione vari e nessun altro nemmeno la Piadina originaria della Romagna, senza l'autorizzazione del titolare, avrebbe potuto utilizzare tale parola. Assistito da uno studio di Rimini specializzato nella tutela dei titoli di proprietà industriale, il 14 dicembre il Consorzio ha depositato istanza di opposizione, accolta a fine maggio. "Si tratta di un grande risultato non solo per il Consorzio ma per la Romagna intera - spiega Alfio Biagini, presidente del Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola Igp - Questa vicenda, dall'esito tutt'altro che scontato, dimostra come anche in mercati lontani è possibile ostacolare l'appropriazione indebita del prestigio e della notorietà del prodotto simbolo della Romagna".