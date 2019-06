FOTO Cuochi ospitati all'interno delle botteghe di Riccione, l'evento raccoglie grandi consensi

Attualità

Riccione

| 12:39 - 06 Giugno 2019

Visitatori alla kermesse Ci Sei?! Paese a Ferro e Cuoco a Riccione (foto Daniele Casalboni).

E’ partita molto bene la seconda edizione di Ci Sei?! Paese a Ferro e Cuoco, la due giorni gourmet in programma il 5 e 6 giugno a Riccione Paese.

Tanta gente ha affollato il cuore antico di Riccione, Corso Fratelli Cervi, allestito per l’occasione con tavolini e sedute per poter gustare all’aperto in una bella serata finalmente estiva le prelibatezze preparate dagli chef della Brigata del Diavolo. La particolarità della manifestazione sta nel fatto che i cuochi sono ospitati all’interno delle botteghe e cucinano con i prodotti messi a disposizione dagli stessi negozianti, una formula nuova e originale molto apprezzata sia dai protagonisti che dai buongustai.

Stasera si replica con altre proposte culinarie. In particolare troveremo Omar Casali (Marè, Cesenatico) a La Cucina nel Gazebo, Silvio Di Donna (Gelataio vagante, Bologna) a La Cucina nel Gazebo, Raffaele Liuzzi (Locanda Liuzzi, Cattolica) alla Macelleria Gambuti, Remo Camurani (ristorante Ca’ Murani, Faenza) a Il Mattarello, Paolo Bissaro (ristorante La Canonica, Casteldimezzo - Pesaro) alla Polleria Argentina, Fabio Drudi (Taverna Righi, San Marino) a Pasta Madre.

Per questa serata la musica è affidata a Flamin’ Gene duo e Alte Feulip.

Oltre alla possibilità di scegliere e assaggiare i piatti di questi grandi interpreti della cucina (che hanno un costo tra gli 8 e 10 euro), in Paese si incontrano prodotti e produttori di eccellenze di diversi territori come le ostriche di L'ottavino di Santarcangelo di Romagna, le birre Baladin e del Borgo, le prelibatezza dolci della Pasticceria Tommasini, le proposte della Società cooperativa agricola Valmarecchia Bionatura (Pennabilli), dell’Azienda Agricola Mora del Munio (Bagncavallo) e della Fattoria Mà Falda (San Venanzo) oltre ai vini dei colli riminesi.



Ci Sei?! Paese a Ferro e Cuoco è un evento ideato da Fausto Fratti, per tanti anni patron del ristorante Il Povero Diavolo di Torriana e curatore della storica manifestazione Scorticata la collina dei piaceri, in collaborazione con il Comitato Riccione Paese e con l’assessorato al turismo del Comune di Riccione.

Si comincia alle 19.00 e per poter partecipare non occorre la prenotazione.