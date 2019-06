Attualità

Rimini

| 11:43 - 06 Giugno 2019

Camion con cella frigorifera travolge l'impianto semaforico.

Un camion frigo ha centrato l'impianto semaforico sulla statale 16 all'incrocio con via Montescudo. E' successo all'alba di mercoledì. La segnalazione arriva da un nostro lettore. Il mezzo procedeva in direzione sud quando, allo svincolo dell'incrocio del Gros/Rds stadium, ha travolto il semaforo mandando in tilt la viabilità, sempre molto problematica in quella zona che "è un punto dolente per i cittadini che quotidianamente si recano in centro" scrive il nostro lettore.