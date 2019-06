Ape Car in festa a Novafeltria con

Eventi

Novafeltria

| 11:36 - 06 Giugno 2019

Una delle Ape Car protagonista dell'iniziativa.

In Valmarecchia è ben più di una moda, è ben oltre un comodo mezzo di trasporto: è un vero e proprio un simbolo. Ispira libertà e invita i giovani a “metterci le mani” sopra per divertenti personalizzazioni.

All’Ape Car è dedicata la manifestazione in programma domenica 9 giugno a Novafeltria, zona Campo del Fiume.

“Al roti in te fium” (seconda edizione) è una giornata di esibizioni e di sfilate organizzata dalla Pro Loco di Novafeltria e patrocinata dal Comune di Novafeltria. Scenderanno in pista Ape Car, Vespa, Scooter e Ape Proto. Oltre alle classiche Ape Car da 50cc, ci sarà anche la possibilità di ammirare Ape Proto, Ape Car dalle dimensioni più grandi, non stradali, appositamente realizzate per gare.

I mezzi sono attesi al Campo del Fiume dalle 9.30 per le iscrizioni (e fino alle 13.30) e la preparazione, dalle 14 potranno essere ammirati dal pubblico tutti allineati, prima delle sfilate e delle varie esibizioni.

Diversi i premi in palio. La giuria premierà l’Ape più bella, la Vespa più bella, la Moto più bella, lo Scooter più bello, l’Ape più rumorosa e quella più veloce nei giri cronometrati previsti, prima dell’ingresso in “pista” delle Ape Proto.

La novità 2019 è la Gara in carriola. Una persona (del peso di oltre 40 kg) siederà “comodamente” in carriola mentre un compagno spinge il mezzo lungo il percorso delle Ape. Tre i premi messi in palio dalla Crai, l’iscrizione è gratuita.

Sono già decine i mezzi iscritti alle “Roti”: arrivano da San Marino, da Carpegna, ma anche da Riccione e da tutta la Valmarecchia.

“Al roti in te fium” nasce dalla passione di un terzetto di appassionatissimi amici: Dario Gabrielli (17 anni), Lorenzo Castagnoli (18) e Matteo Ugolini, il più “vecchio” del trio con le sue 20 stagioni.

Tutto è nato a Natale 2018, quando il terzetto organizzò per le vie di Novafeltria, una simpatica passerella con le Ape Car in versione natalizia, “confluita” nel concorso “vota l’Ape di Natale”.

Domenica 9 giugno 2019, al Campo del Fiume dalle ore 9.30, la “magia” di queste “tre ruote” di libertà si rinnoverà in maniera piacevole e divertente.

Per tutta la giornata sarà funzionante lo stand gastronomico della Pro Loco: colazioni, pranzo e cena con musica. Le premiazioni sono previste alle 18,30 circa.