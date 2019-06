Cronaca

Cattolica

| 10:53 - 06 Giugno 2019

Ragazzo accoltellato nella notte tra mercoledì e giovedì a Cattolica. E' successo nei pressi di un locale. Il giovane è stato soccorso e portato in ospedale a Rimini con ancora l'arma conficcata nell'addome. Nonostante la situazione, il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Cattolica per ricostruire la dinamica dell'episodio. Secondo quanto trapelato sarebbe stata una lite nata per futili motivi e poi degenerata nell'accoltellamento.