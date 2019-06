Attenzione arriva Trucam, il superautovelox che filma tutto, l'occhio arriva fino a 1.200 metri di distanza

Attualità

Rimini

| 08:07 - 06 Giugno 2019

Telelaser Trucam.

Il sistema telelaser TruCam HD per il controllo delle infrazioni al codice della strada, è ora disponibile per la Polizia Muncipale di Rimini. Lo strumento, che verrà utilizzato dopo un periodo di rodaggio, produce una serie di fotografie in alta risoluzione del veicolo in violazione e anche video e memorizza tutto su una scheda di memoria. E' uno strumento che registra la velocità, la distanza di sicurezza e fotografa l'interno dell'abitacolo e può quindi verificare se le cinture sono allacciate oppure se si usa il cellulare alla guida. Funziona benissimo anche di notte, può arrivare a "colpire" fino a 1200 metri di distanza e si può verificare anche se il veicolo oggetto delle sue attenzioni è in regola con assicurazione e revisioni.