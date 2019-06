Rimini, bimbo non vaccinato contrae la pertosse, salvato dai medici

Attualità

Rimini

| 07:39 - 06 Giugno 2019

Corridoio ospedale, foto di repertorio.

Un bimbo di pochi mesi colpito dalla pertosse e non vaccinato, è stato dimesso nei giorni scorsi dall'ospedale di Rimini fortunatamente fuori pericolo. Il piccolo era stato portato al nosocomio riminese dai genitori preoccupati della persistente tosse unita a febbre e raffreddore. I medici hanno appurato che il bambino era affetto da pertosse, malattia infettiva per la quale non era "coperto" in quanto i genitori non avevano effettuato il prescritto vaccino. Infatti anche gli altri figli della coppia non risulterebbero vaccinati. Il bimbo ha rischiato grosso: la pertosse contratta nei primi mesi di vita può risultare fatale.