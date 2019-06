FOTO Uno splendido murales per la scuola di Perticara a opera di Jodypinge e dei bambini

Attualità

Perticara

| 07:09 - 06 Giugno 2019

Il taglio del nastro.

Un messaggio forte per la comunità partendo da coloro i quali ne rappresentano il futuro: i bambini. Mercoledì pomeriggio alla scuola dell'infanzia e primaria di Perticara è stato presentato il progetto "Credi in te stesso" ed è stato scoperto un murales "La favola del brutto anatroccolo" disegnato dai bambini e dipinto dall'artista Jody Boschetti. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del Sindaco Stefano Zanchini, del Presidente della Pro Loco di Perticara Cesare Bianchi, dei Dirigenti Scolastici Mancini e Cecchini, delle insegnanti Delfini, Marini, Maffei e dell’artista Jody Boschetti. Il progetto è nato per dare un nuovo volto alla scuola e mandare un messaggio forte a tutta la comunità realizzando un murales per far sviluppare l’amore per il bello, la diversità e il rispetto per il contesto che ci circonda. Il progetto è stato interamente finanziato dall’Associazione Pro Loco Perticara.