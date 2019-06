Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 20:13 - 05 Giugno 2019

L'incidente di mercoledì pomeriggio.

Due automobilisti feriti in modo fortunatamente non grave, è il bilancio di un incidente stradale avvenuto alle 17.45 a Santarcangelo di Romagna in via Modena, all'incrocio con via Franchini, non distante dalla rotonda di via Resistenza. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e la polizia locale di Santarcangelo. Scontro forse per una mancata precedenza.