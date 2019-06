A Talamello torna Welcome to the 50's, la festa più vintage dell'Alta Valmarecchia

Eventi

Talamello

| 19:49 - 05 Giugno 2019

Ragazze in look vintage per Welcome to the 50's a Talamello (foto R.Serra).

Sabato 8 giugno a Talamello torna la festa dedicata ai favolosi anni '50, giunta alla sua quarta edizione. "Welcome to the 50's" trasforma il caratteristico borgo riminese per un salto nel passato, con bancarelle vintage, area trucco parrucco per un vero look stile anni '50 e il photobox. Non mancheranno stand gastronomici, con specialità tipiche della cultura americane, su tutte hamburger e hot dog, in una serata di grande divertimento, che negli anni ha conquistato il consenso non solo dei cittadini dell'Alta Valmarecchia: "Welcome to the 50's", la festa più vintage della Valmarecchia, è realtà grazie agli sforzi profusi da ragazzi e ragazze del luogo, che si sono uniti nel gruppo "Gli sfossati". Si parte alle 17 di sabato 8 giugno con la sfilata di auto e moto d'epoca, a seguire alle 18 l'aperitivo nella piazzetta di Borgo Pini accompagnato dalla musica di "The Strikeballs". Alle 20 in piazza Garibaldi la travolgente esibizione di ballo acrobatico "Cara baby, Rock 'n' roll" e il dj set di Andy Lee. Dalle 22 balli fino a tarda notte grazie alla musica di "Greg and the rocking revenge".