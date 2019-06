Cambio al vertice della Cgil Rimini: Isabella Pavolucci nuovo segretario generale

Attualità

Rimini

| 18:15 - 05 Giugno 2019

Isabella Pavolucci, nuovo segretario generale della Cgil di Rimini.

Isabella Pavolucci è il nuovo segretario generale della Cgil di Rimini. Sostituisce Primo Gatta che ha dovuto rassegnare le dimissioni dall'incarico di Segretario per ragioni di salute.

La sua candidatura è stata presentata dal Segretario regionale Luigi Giove. Eletta con il 75% dei voti favorevoli dall'Assemblea generale, è la sesta donna su 11 a dirigere una Camera del Lavoro nel territorio Emiliano-Romagnolo. Quarantacinque anni, iscritta alla Cgil dal 1991 (anno della prima domanda di disoccupazione stagionale ), Isabella Pavolucci ha lavorato per 10 anni come stagionale presso strutture alberghiere e poi come commessa nella grande distribuzione. In distacco sindacale nella Filcams dal 2004, dal 2011 a fine 2017 è stata Segretaria generale Filcams; dalla fine del 2017 ad oggi, Segreteria confederale con delega all'organizzazione.