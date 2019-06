Rimini Terme, intervista al presidente Ioli: 'colonia novarese un'opportunità per il territorio'

| 17:41 - 05 Giugno 2019

L'assemblea dei soci di Riminiterme S.p.a. giovedì 9 maggio 2019 ha approvato il bilancio di esercizio dell’anno 2018 e ha rinnovato il proprio Consiglio di Amministrazione nominando presidente Luca Ioli, Jessica Valentini vicepresidente e Angelo Paletta consigliere. A un mese dall'elezione, Luca Ioli ribadisce la volontà di Rimini Terme di restituire alla città l'area della Colonia Novarese e l'area del vecchio talassoterapico: "Stiamo lavorando affinché a eventuali imprenditori e a eventuali progettazioni venga presentato il tutto come un pacchetto unico, altrimenti sarebbe un'occasione mancata. Per fare questo passaggio dovremo coinvolgere il demanio regionale". Ioli evidenzia che la zona rappresenta un "unicum" per la città di Rimini assolutamente da valorizzare.Clicca sul pulsante audio per ascoltare l'intervista.