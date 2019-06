Via libera, la Molo Street Parade si farà: manifestazione confermata il 29 giugno

Attualità

Rimini

| 17:37 - 05 Giugno 2019

Molo street Parade 2018.

Sabato 29 giugno a Rimini si terrà l'edizione 2019 della Molo Street Parade. A organizzare l'evento sarà il Consorzio del Porto, che tramite il presidente Lucio Paesani ha presentato una manifestazione d'interesse a trattativa diretta, successiva al bando andato invece deserto. Per la prima volta l'evento sarà a pagamento: 10 euro per accedere all'area dei pescherecci, che come di consuetudine si trasformeranno nelle consolle dove si esibiranno deejay di fama internazionale. Non ci saranno contributi economici del Comune di Rimini. Tra le imbarcazioni confermata quella targata Radio Bruno, emittente n.1 per ascolti in Emilia Romagna.