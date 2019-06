A Novafeltria un seminario su come sviluppare il turismo locale

Turismo

Novafeltria

| 17:01 - 05 Giugno 2019

Piazza Vittorio Emanuele di Novafeltria.

Venerdì 7 giugno, dalle 10, l'Istituto Tonino Guerra di Novafeltria ospiterà il seminario di presentazione del progetto "Valmarecchia&Montefeltro: i luoghi della storia e della memoria", un appuntamento fortemente voluto dalle amministrazioni comunali di Novafeltria, Maiolo e Talamello, in collaborazione con It.a.ca turismo sostenibile, EnotourismClub e l'istituto Tonino Guerra. L’iniziativa rientra nella giornata inaugurale del programma It.a.ca. Migranti e Viaggiatori - Festival del turismo responsabile che si terrà in molte province d’Italia dal 7 al 9 giugno 2019.



IL SEMINARIO



A dieci anni dal paesaggio dei sette comuni dell'Alta Valmarecchia in Emilia Romagna sarà fatto il punto sulla situazione di sviluppo del turismo locale e su quale formula possa meglio adattarsi al territorio. I relatori faranno l'identikit del turista e indicheranno quale sia il modo più corretto per attirarlo, quali siano gli strumenti più adatti per la comunicazione; se i servizi forniti siano sufficientemente appetibili e se le attività siamo sufficientemente ben organizzate per ricevere i moderni viaggiatori. In particolare si terrà un focus su "Romagna Coast, profumo di Sangiovese": progetto per valorizzare il territorio romagnolo, attraverso percorsi enogastronomici.



PROGRAMMA



ore 10,00

Saluti dei rappresentanti delle Istituzioni Pubbliche



ore 10,30

Alfredo Monterumisi già Docente al Master in Gestione e Sviluppo dei Servizi Turistici Università di Bologna sede di Rimini

tema: I Distretti Turistici Integrati in “Valmarecchia & Montefeltro” inserite in “RoMagnaCoast Profumo di Sangiovese”



Ore 11,15

Patrizia Poggi Resident Manager Relais Villa Roncuzzi a San Pancrazio di Russi in provincia di Ravenna

tema: L’Ospitalità Domestica dagli anni ’50 agli anni 2000.



Ore 11,35

Pierluigi Foschi già Direttore dei Musei di Rimini Tema: L’Immaterialità e la Story Telling contemporanea.



Ore 11,55

Alessia Mariotti Docente Università di Bologna Campus di Rimini Tema: Istruzione e Formazione fanno rima con Organizzazione.

La sostenibilità ambientale al servizio del turismo.



Chiusura dei lavori. Filmato “Città del Vino delle Terre Malatestiane” (2001) di 14 minuti in alta definizione.