Guida ad Artisti in Piazza di Pennabilli: biglietti, parcheggi e servizi

Attualità

Pennabilli

| 16:43 - 05 Giugno 2019

Uno spettacolo di Artisti in Piazza a Pennabilli.

Dal 1997 Artisti in Piazza è uno dei più importanti festival di arti performative in programma in Italia. Nei quattro giorni di manifestazione, dal primo pomeriggio fino a tarda notte, Pennabilli accoglie circa 50 compagnie internazionali di teatro, musica, nouveau cirque, danza, clownerie, teatro di figura che si esibiscono in 27 punti spettacolo dislocati negli angoli più suggestivi del centro storico di Pennabilli (Emilia Romagna, Rimini, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, patria elettiva del maestro Tonino Guerra) e negli Chapitaux dell'area Palacirco.



Artisti in Piazza si distingue oltre che per la qualità e la varietà di discipline e ed espressioni artistiche, anche per la pluralità di provenienze degli artisti e la conseguente ricchezza di spettacoli, che unite all'alto numero di location, danno la possibilità di elaborare un fitto programma che arriva a circa 400 repliche ad edizione, con debutti nazionali e internazionali che attira migliaia di spettatori da tutta Europa (circa 40.000 presenze ogni edizione).



Il Festival è organizzato da Associazione Culturale Ultimo Punto in collaborazione con Associazione Pro Loco e Comune di Pennabilli, la Mostra Mercato Nazionale Antiquariato Pennabilli, Chiocciola la casa del nomade e MUSSS – Museo del Parco Sasso Simone e Simoncello. L’evento è patrocinato e sostenuto dal Ministero Italiano per la Cultura, Regione Emilia Romagna, Provincia di Rimini, Comune di Pennabilli.



Pennabilli è una città medioevale dell’entroterra di Rimini, situata nella regione storica del Montefeltro, patria elettiva del compianto Maestro Tonino Guerra. Comune a sud dell’Emilia Romagna al confine con Marche e Toscana, il territorio comunale è inserito nel "Parco Naturale Interregionale del Sasso Simone e Simoncello”. Pennabilli nel 2010 ha ricevuto il prestigioso riconoscimento “Bandiera Arancione” rilasciato dal Touring Club Italiano. Sede Vescovile della Diocesi di San Marino - Montefeltro, città che ospita 5 musei (Museo Diocesano A. Bergamaschi, il museo diffuso “Luoghi dell’Anima”, il museo del calcolo “Mateureka”, il “MUSSS - Museo Naturalistico e Centro visite”, il museo “Il Mondo di Tonino Guerra”) inoltre si svolge l’importante Mostra Mercato Nazionale dell’Antiquariato, evento organizzato da 45 anni tutte le estati nel mese di Luglio.



SERVIZI



Le Cucine Erranti offrono come ogni anno agli spettatori del Festival un’accurata selezione di stand enogastronimici con cucina tradizionale, locale o etnica e food trucks per scoprire sfiziosi e originali cibi da strada; il tutto accompagnato da ottima birra e una ricca scelta di vini. Sempre durante il Festival allestiamo un grande parcheggio per auto, un’ area sosta per camper e un campeggio temporaneo, dotato di bagni/docce e corrente elettrica. Installiamo bagni chimici in diverse posizioni dell’area Festival e abbiamo una sala nursery dove i neogenitori possono prendersi cura dei propri figli. Per famiglie e bambini allestiamo delle aree gioco con attività a loro dedicate. Come ogni anno il pubblico potrà scaricare l’Artisti in Piazza smartphone’s APP che offre informazioni sul programma e funzioni interattive per un pubblico itinerante.



ORARI



Giovedì 13 giugno dalle 18.00 alle 01.00

Venerdì 14 giugno, sabato 15 giugno e domenica 16 giugno dalle ore 15 alle 01.00

Tutti i giorni all’area Palacirco la kermesse continua fino alle ore 03.00



BIGLIETTI



I biglietti e gli abbonamenti del Festival Artisti in Piazza sono acquistabili tramite prevendita online ad un prezzo scontato. Il Festival ha scelto di offrire questo servizio aggiuntivo al proprio pubblico per una serie di motivi, tra i quali: premiare con un prezzo scontato gli affezionati, ridurre le code agli ingressi e agevolare l’afflusso alla manifestazione nonché - in linea con le politiche di miglioramento della sostenibilità - ridurre l’uso della carta stampata poiché con il sistema liveticket gli accessi saranno controllati elettronicamente. Prevendita: https://www.liveticket.it/artistiinpiazzapennabilli



COSTI DI INGRESSO ALLE BIGLIETTERIE FESTIVAL



Giovedì 9 €

Venerdì 13 €

Sabato 15€

Domenica 14 €

Ingresso gratuito fino ai 13 anni compiuti.



ABBONAMENTI (solo giorni consecutivi)



18 € / giovedì + venerdi

23 € / 2 giorni (venerdi + sabato)

24 € / 2 giorni (sabato + domenica)

28 € / 3 giorni (giovedì + venerdì + sabato)

32 € / 3 giorni (venerdì + sabato + domenica)

37 € / 4 giorni (da giovedì a domenica)



Parcheggio auto gratuito. Non sono disponibili prevendite, biglietti e abbonamenti sono acquistabili alle casse d’ingresso. Per ordinanze Comunali e Prefettizie è vietato l’ingresso al festival con cani di qualsiasi taglia e l’ingresso con contenitori di vetro.