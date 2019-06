Calcio RSM, il tecnico Bobo Gori trova la panchina: allenerà il Faetano

Sport

Repubblica San Marino

| 16:11 - 05 Giugno 2019

Bobo Gori (a sinistra) assieme a Cesare Suncini di Goro: esordì con il Rimini in serie B con Sereni in panchina.

Nuovo volto sulla panchina del Faetano Calcio. Arriva Bobo Gori in uscita dal Murata. Lo seguono i suoi collaboratori, Filippo Di Leo (preparatore dei portieri) e Antonio Marino (vice). Obiettivo migliorare il rendimento dell'ultima stagione e cercare di approdare almeno alla prima fase successiva alla stagione regolare, il Q1.

"Una sfida stimolante, sono contento" spiega il tecnico che pure aveva richieste anche in Italia. Di concerto con il direttore sportivo Roberto Fabbri, il tecnico è alla ricerca di rinforzi. "Nel mirino abbiamo sette, otto giocatori, alcuni del campionato sammarinese e altri italiani" rivela.

Il nuovo bomber potrebbe essere l'attaccante dell'Igea Marina (Promozione) Marsjlien Mema, autore di 15 reti col club bellariese che si appresta a ufficializzare la fusione col Bellaria. Intanto il ds dell'Igea Marina Aurelio Tosi si è dimesso: al momento è alla finestra in attesa del progetto giusto. Tornando al Faetano, la preparazione inizierà il 12 agosto.