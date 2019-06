L'Arma dei Carabinieri premia i 'bellariesi', luogotenente Amato e Brigadieri Capo Fiore e Falsi

Attualità

| 15:55 - 05 Giugno 2019

Il luogotenente della Stazione di Bellaria Antonio Amato (a sin.) e il sindaco Giorgetti (al centro).

Anche il sindaco di Bellaria Filippo Giorgetti era presente alla cerimonia celebrativa del 205° Annuale della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri tenutasi mercoledì 5 giugno a Bologna. In una nota il sindaco Giorgetti ringrazia tutto il corpo dei Carabinieri per l'operato quotidiano a servizio della comunità e si congratula a nome di tutta la città con il Luogotenente Amato e i Brigadieri Capo Fiore e Falsi, per i riconoscimenti ricevuti che rendono merito al loro impegno e alla loro professionalità, in particolare per l'attività d'indagine antidroga conclusasi con l'arresto di 5 persone e il sequestro di rilevanti quantitativi di droga.