Tennis, trofeo Wind: vincono Allletti (U12 femminile), Mami (U12 maschile) e Nandi nell’U14 femminile

Rimini

| 15:09 - 05 Giugno 2019

I finalisti dell'Under 12 maschile, Alberto Maria Mami e Andrea Bacchini.

Raffica di finali nel torneo giovanile del Circolo Tennis Cicconetti di Rimini, il trofeo “Wind”, importante tappa del circuito regionale. Nell’Under 12 femminile si è imposta Silvia Alletti (Ct Cast San Marino, n.2) nel match-clou su Emma Migani (Tc Riccione) per 6-3, 6-2. Nell’Under 12 maschile vittoria di Alberto Maria Mami su Andrea Bacchini nel derby del Tc Riccione per 6-4, 6-3. Nell’Under 14 femminile successo di Valentina Nandi (n.1), portacolori della Coopesaro Tennis, in finale su Anastasiya Lopatina (n.2) del Tc Valmarecchia per 6-0, 6-2.

Under 14 maschile, semifinale: Alessandro Manco (n.3)-Edoardo Vanni 6-4, 4-6, 10-6. L’altra semifinale tra Pietro Vagnini (n.1) e Leonardo Sapucci (n.4) si giocherà giovedì alle 15.15, mentre la finalissima di questo tabellone andrà in scena sabato alle 17.

IGEA MARINA. In attesa dell’ingresso delle big, due giocatrici del Ct Venustas di Igea, Jessica Barbieri e Hana Absolonova (entrambe Nc), si qualificano per il tabellone finale nel torneo nazionale di 4° categoria femminile di casa, il trofeo del Gelso. Turno di qualificazione: Barbieri-Fernanda Stacchini (4.4, n.1) 6-2, 6-2, Habsolonova-Martina Ciardelli (4.4, n.1) 6-3, 6-3.

Ora il tabellone finale che vede nel ruolo di teste di serie, nell’ordine, le 4.1 Elisa Brunetti, Cristina Berardi, Sara Carbone e Sabina Raschini.