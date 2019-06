Basket Uisp, hurrà Fa Da Mat al Flaminio: battuto in finale Iam Ciu Ciu Team di San Marino 61-48

Sport

14:56 - 05 Giugno 2019

La squadra del FaDaMat, campione provinciale campionato Uisp di basket.



Finalmente ce l'ha fatta. Il Fa Da Mat Rimini targato Fermata Est ha vinto la finale del campionato Uisp di basket al Flaminio di Rimini gremito come sempre di appassionati: ha battuto in finale il quotato Iam Ciu Ciu Team di San Marino per 61-48 (29-21 all'intervallo). Nell'albo d'oro la squadra riminese, che finora aveva perso in finale oppure era uscita di scena in semifinale, succede al Cno Santarcangelo, vincitrice degli ultimi due titoli e fresca campione regionale dell'Emilia Romagna (battendo in finale il Fa Da Mat): dal 20 al 23 giugno a Rimini parteciperà alle finali nazionali Uisp. Tornando al campionato provinciale, la squadra santarcangiolese è stata piegata in semifinale proprio dal Fa Da Matt mentre la formazione sammarinese aveva perso anche la finale dell'edizione scorsa.

Una partita in cui il Fa Da Mat è stato protagonista nella prima parte massimo vantaggio +11) mentre nella seconda ha subito il ritorno degli avversari arrivati fino al -2 nel terzo parziale. Nell'ultimo quarto il Fa Da Mat ha allungato con decisione meritando la vittoria.



Il tabellino

FA DA MAT: Rossi 6, Ottogalli 3, Migani 8, Galli 10, Ferrini 14, casadei 2, Accardo 8, Serpieri 6, Azzolini 4. Ne. Piva, Pagliarani, Guerra. All. Podeschi. Vice Ceccarelli.



IAM CIU CIU TEAM: Battazza 4, Righi 7, venturi 2, Gritti 6, Santos 15, Lanci 2, Sammartini n. Bronzeetti 2, De Biagi 4, Tenroni 6, Rossini ne. All. Valentini. Vice Raschi