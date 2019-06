San Giovanni, scattano i controlli contro i 'furbetti' del parcheggio in piazza Silvagni

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 14:45 - 05 Giugno 2019

piazza Silvagni.

Il Comune di San Giovanni in Marignano ha firmato un'ordinanza che sancisce dal 25 aprile, per tutto il periodo estivo, il divieto di accesso alle automobili in piazza Silvagni nelle ore serali, dalle 19.45. Nel weekend invece il divieto scatta dalle 19.45 di sabato per proseguire ininterrottamente fino alle 7 di lunedì mattina. L'amministrazione comunale avvisa la cittadinanza: "Attenzione alle multe, nei prossimi giorni e per tutto il periodo estivo saranno organizzati controlli specifici per sanzionare i trasgressori". Il divieto di accesso alla piazza sarà comunque indicato dall'apposita segnaletica. Se si entra in piazza prima delle 19.45, non si può lasciare parcheggiato il proprio veicolo oltre tale orario, né in piazza, né in via XX settembre.