Stop vendita cannabis light, Forza Italia chiede sia applicata la sentenza della cassazione

Attualità

Emilia Romagna

| 14:24 - 05 Giugno 2019

Foglia di cannabis.

La Regione Emilia Romagna si conformi alla sentenza della Corte di Cassazione sulla cannabis light e sui negozi che la vendono. A chiederlo, con un'interrogazione, è Forza Italia che invita l'esecutivo regionale a spiegare quali "iniziative intenda assumere per conformarsi alla sentenza, in particolare per quanto attiene alla presenza sul territorio di diversi negozi che propongono prodotti contenenti Thc, derivati della cannabis light".

Nell'atto ispettivo, oltre alla sentenza dello scorso 30 maggio, il forzista proponente ricorda anche il parere del Consiglio Superiore di Sanità che "si era espresso sulle condizioni di immissione in commercio di prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa, ritenendo che 'tra le finalità della coltivazione della canapa industriale non è inclusa la produzione delle infiorescenze né la libera vendita al pubblico' e che pertanto la vendita di tali prodotti suscita certamente motivo di preoccupazione".