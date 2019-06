Santarcangelo, duecento bambini delle scuole ottengono il patentino del ciclista

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:15 - 05 Giugno 2019

Attività di educazione stradale per i bambini nel centro di Santarcangelo.

Dopo quelli di Verucchio, San Martino dei Mulini, Sant’Ermete e Poggio Torriana, mercoledì 5 maggio anche gli studenti delle classi quinte di Santarcangelo, San Vito e San Bartolo hanno affrontato la prova finale su bici per il rilascio del patentino del ciclista.

Circa 200 gli studenti che oggi hanno partecipato all’iniziativa di Educazione stradale organizzata dalla Polizia municipale della Valmarecchia – che si aggiungono agli oltre 1.000 alunni della vallata coinvolti nel percorso formativo nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 – cimentandosi in un percorso allestito tra le piazze Ganganelli e Rino Molari.

L’iniziativa si è aperta con il saluto del sindaco Alice Parma e del comandante Fabio Cenni che ha ringraziato il Provveditorato agli studi di Rimini per aver donato i materiali necessari allo svolgimento delle prove finali, in particolare i cartelli stradali e i caschi per bambini e bambine.