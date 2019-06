Beccato nell'area di servizio a vendere abusivamente vestiti: denunciato

Cronaca

Rimini

| 13:53 - 05 Giugno 2019

Pattuglia della Polizia Stradale in autostrada.

Durante un controllo operato nell'area di servizio Montefeltro Ovest dell'A-14, una pattuglia della Polizia Stradale di Rimini ha sorpreso un 44enne napoletano, impegnato a infastidire gli automobilisti, proponendo loro di acquistare dei capi di abbigliamento, poi sequestrati, o chiedendo l'elemosina. L'uomo, residente nella Provincia di Rimini, è stato denunciato per inottemperanza al foglio di via obbligatorio emesso dalla Questura di Rimini ed è stato segnalato all'autorità amministrativa per l'attività di vendita abusiva. I controlli sono mirati anche per prevenire le truffe nei confronti degli automobilisti più ingenui: in merito la Polizia Stradale consiglia a tutti gli utenti della rete autostradale di effettuare acquisti solo presso gli esercizi commerciali autorizzati e di diffidare di soggetti ed individui sconosciuti che propongono solitamente merce provento di furto o che pongono in essere vere e proprie truffe.