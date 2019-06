Festa di fine stagione per i giovani calciatori dell'Accademia Calcio Asar

Sport

Riccione

| 13:38 - 05 Giugno 2019

Un momento della festa di fine stagione per i giovani calciatori dell'Asar Riccione.

Quella di martedì 4 giugno è stata un giornata di festa per l'Accademia Calcio Asar Riccione. I ragazzi della società hanno colorato di giallo l'impianto sportivo "Spartaco Selva" per celebrare la fine della stagione 2018-2019. È stato un pomeriggio di puro divertimento, trascorso insieme agli allenatori, con partitelle sia tra i ragazzi che tra alcuni genitori. La giornata è proseguita con una cena, organizzata e gestita dalla società, dai dirigenti e da alcuni genitori.



I NUMERI DELLA GIORNATA

200 i bambini in campo con la maglietta gialla

140 i genitori che hanno partecipato alla cena di fine anno

35 i ragazzi della prima squadra e della 3a categoria

Oltre 200 piadine preparate

160 gli hamburger cotti sulla piastra

30 i kg di porchetta consumati

150 i panini preparati



CAMP ESTIVO

Dall'11 giugno continuano gli allenamenti speciali per i giovani calciatori dall'annata 2009 all'annata 2014. Tutti i martedì ed i giovedì (fino a fine giugno) operazione "Asar porte aperte", gli impianti sono disponibili per gli ultimi calci e per permettere a chi volesse provare ed avvicinarsi a questo sport. Il 17 giugno, infine, parte il Campus Estivo dell'Asar, con oltre 35 iscritti che si dedicheranno a tante attività sportive ma non solo.