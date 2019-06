Dalle multe degli automobilisti riminesi oltre 3 milioni per la manutenzione delle strade

Attualità

Rimini

| 13:25 - 05 Giugno 2019

Verbale lasciato sul parabrezza di un'automobile (foto di repertorio).

E’ di 3.027.594,18 euro l’ammontare delle risorse reinvestite nella manutenzione delle strade e più in generale per il miglioramento della sicurezza stradale traendo il finanziamento della spesa dalle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione del Codice della strada.

La Giunta comunale di Rimini ha infatti approvato nell’ultima seduta il rendiconto delle quote provenienti delle sanzioni amministrative pecuniarie per le infrazioni al Codice della Strada dalle sanzioni stradali e destinate lo scorso anno alla manutenzione delle strade, della segnaletica stradale, dell’educazione alla sicurezza stradale, agli interventi straordinari di rifacimento di pavimentazioni stradali.

Tra i capitoli che hanno registrato nel 2018 una maggior spesa investita è stato con 1.720.470,17 euro quello delle spese di parte corrente della manutenzione delle strade e del patrimonio stradale.

Pari a 237.068,42 euro le spese in parte corrente per la segnaletica stradale. Tra le diverse spese finanziate da segnalare quelle per l’educazione stradale nelle scuole, che ammonta a oltre 13.500 euro.