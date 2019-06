Salute: incontro a Morciano di Romagna per conoscere il 'caregiver familiare'

Sanità

Morciano

| 11:53 - 05 Giugno 2019

Prendersi cura di persone con malattie cronico degenerative.

Prendersi cura di una persona non autosufficiente: come e quali effetti si producono se si riconosce il ruolo, si aiuta a sostenerne il carico assistenziale e a promuoverne il benessere nella Malattia cronica e nella Malattia di Parkinson? Se ne tratterà all'incontro pubblico nel Comune di Morciano di Romagna venerdì 7 giugno ore 17,30 presso il Centro sociale Mercurio in Via Roma, 77. Il titolo è “Aiutare chi aiuta: prendersi cura e ben-essere dei familiari di persone con malattie cronico degenerative. Interverranno: Claudia Giacobbi, Associazione Italiana Parkinsoniani Sezione di Rimini e Riccione; Carlo Pantaleo, Coordinatore progetti sociali generativi e Caregiver Day; Francesca Vescovelli, psicologa clinica e psicoterapeuta. Testimonianze di familiari e volontari.



L'iniziativa è a cura dell'Associazione Italiana Parkinsoniani Sezione di Rimini e Riccione, Associazione Ali di Farfalle e Centro sociale Mercurio. Continua così il programma del Caregiver Day 2019 nei diversi Comuni della provincia di Rimini che al caregiver familiare dedica queste iniziative come previsto dalla legge regionale 2/2014, al fine di riconoscere l’importante ruolo che svolge e, al contempo, farlo sentire meno solo. Lo scopo è sensibilizzare la comunità sul valore sociale di chi volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si prende cura di una persona cara consenziente in condizioni di non autosufficienza o con necessità di ausilio per lunga durata.

Come previsto dalle legge è un'azione di informazione, sensibilizzazione e partecipazione con la collaborazione degli enti locali e delle Aziende sanitarie, valorizzando la partecipazione del terzo settore.



Ogni anno i familiari partecipano attivamente, si informano delle esperienze provenienti dai singoli territori al fine della diffusione delle buone pratiche, si documentano e ricevono stampe con le iniziative e progetti di valorizzazione e supporto dei caregiver familiari. Nell’incontro saranno descritti i risultati delle ricerche condotte dall’Associazione Parkinsoniani sezione di Rimini e Riccione in collaborazione con l’Università di Bologna e la struttura riabilitativa di Riminiterme. Inoltre, sulla base dei dati emersi dalle ricerche, verranno descritti gli interventi organizzati e realizzati dall’Associazione nella provincia di Rimini e in particolare nei comuni di Morciano e Riccione. Infine, interverranno coppie di pazienti e caregiver per descrivere la loro personale esperienza di malattia e di membri attivi dell’Associazione.

In particolare, la ricerca realizzata parte dal presupposto che il ruolo dei caregiver di persone che soffrono di patologie organiche croniche comporti spesso un notevole carico di stress e sofferenza psicologica. Tuttavia, nonostante queste condizioni critiche, sembra si possano attivare risorse personali come la crescita psicologica, la speranza e la spiritualità, che proteggono sia la salute fisica che quella mentale di caregiver e assistiti. Gli interventi sono basati sul riconoscimento e la valorizzazione delle emozioni positive e gestione dello stress, sul rilassamento e sulla promozione del benessere psicofisico. Queste tecniche all’estero sono già molto utilizzate e studi scientifici ne hanno dimostrato l’efficacia per le persone.



Si offriranno così anche quest'anno indicazioni utili sui servizi, i progetti e le attività in atto nel territorio e al contempo di coinvolgere la cittadinanza a questi temi, proprio per evitare il rischio di isolamento. Queste giornate dedicate al caregiver familiare sono promosse dall'Ufficio di Piano del Distretto di Riccione e sostenute dal volontariato attivo in ambito socio-assistenziale, con ente capofila l’associazione Alzheimer Rimini. L'obiettivo è dunque sensibilizzare, informare, formare e partecipare il più possibile offrendo le informazioni aggiornate, i contatti utili ed esperienze significative. L'iniziativa si è potuta realizzare grazie alla stretta collaborazione con Ausl Romagna, i Comuni di Riccione, Cattolica, Morciano di Romagna, Montescudo – Monte Colombo, Coriano, San Giovanni in Marignano, Saludecio, con il patrocinio della Provincia di Rimini e della Regione Emilia-Romagna.