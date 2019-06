Foot Volley, grande successo per la prima tappa del campionato riminese

Sport

Rimini

| 10:59 - 05 Giugno 2019

La foto di gruppo.

E' stata una prima tappa piena di battaglie all'ultimo sangue quella andata in scena martedì sera 4 giugno ai bagnini 53-54-55 delle Spiaggie Rimini. Ventiquattro le coppie iscritte, un numero da non sottavalutare e che sottolinea quanto il Footvolley stia diventando sempre più praticato nella riviera romagnola. A vincere sono stati i soliti Savoretti Luca e Di Benedetto Fabio, che iniziano questa 4a edizione in maniera identica a come avevano chiuso la 3a, ovverosia vincendo. In finale, Savo e Dibe, hanno avuto la meglio sui giovani Lari Filippo e Montironi Luca, autori comunque di un torneo sontuoso.

Grandi prestazioni anche della coppia ravennate Diotti Ricci e di Bartocetti Pasolini.



Martedì prossimo, andrà in scena la 2a delle 9 tappe, con inizio della competizione previsto per le 19.30. Al termine del campionato, oltre a decretare il campione o i campioni di questa 4a edizione, le migliori coppie avranno del riminese avranno poi l'opportunità di confrontarsi in un master di fine estate con le migliori coppie dei campionati di Ravenna, Cesena e Civitanova.

Foto dei vincitori