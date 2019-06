Fra cibo e jazz, una rassegna da degustare il giovedì a Verucchio

Eventi

Verucchio

| 10:25 - 05 Giugno 2019

La Rocca di Verucchio, foto di Cristiano Antonini.

Una rassegna dedicata alle tante sfaccettature del jazz. Sarà possibile degustare un’ottima cena accompagnata da un concerto che ogni giovedì si addentrerà in forme diverse di suonare e cantare jazz.



Giovedì 6 Giugno dalle ore 21:00 si esibirà Laura Avanzolini (nella foto) alla voce e pianoforte col progetto "Fe_Male Characters": "Fe_Male Characters rappresenta bene il duplice gioco tra caratteri maschili e femminili, il titolo stesso del progetto in solo proposto da Laura Avanzolini ne svela il filo narrativo e le ragioni intime. «Adoro il pianoforte, per questo ho ideato Fe_Male Characters, un’occasione per reinterpretare brani scritti e cantati originariamente da cantautori italiani e internazionali a modo mio, a metà fra la tastiera del pianoforte e la tavolozza timbrica della voce.» Nuove inflessioni si insinuano nelle canzoni di David Bowie, Billy Joel, James Taylor, Stevie Wonder, Simon & Garfunkel, Sting, Luigi Tenco, Bob Dylan e molti altri. Il tutto impreziosito dal fil rouge del jazz e del blues, in cui Laura Avanzolini si muove con eleganza e esperienza." Posti limitati, info e prenotazioni 3394892376