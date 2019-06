Rimini, la storica Galvanina venduta a una società americana

Attualità

Rimini

| 10:18 - 05 Giugno 2019

Acqua Galvanina.

Riverside Company, una società globale di private equity, ha acquisito La Galvanina S.p.A (Galvanina), azienda italiana a conduzione familiare, alla quarta generazione, produttrice di acqua minerale e bevande analcoliche biologiche di alta qualità. Galvanina vende i suoi prodotti ad una clientela globale in più di 35 paesi con gli Stati Uniti, l'Italia e il Canada che hanno rappresentato i principali mercati della società nel 2018.

Galvanina vanta oltre 70 anni di esperienza nell’imbottigliamento su larga scala di acqua minerale e nella produzione di bibite a marchio proprio e private label. L'azienda è conosciuta per i suoi prodotti sani, di alta qualità, biologici e "Made in Italy" con un patrimonio culturale unico nel suo genere - le proprietà dell'acqua minerale Galvanina sono state scoperte dagli antichi romani circa 2000 anni fa.

“Siamo grati per la fiducia della famiglia Mini nello scegliere Riverside per questo investimento. Galvanina ha una gamma eccezionale di prodotti innovativi e di alta qualità con un patrimonio fantastico e un’invidiabile posizione di mercato,” ha dichiarato il Managing Partner di Riverside Karsten Langer, “durante la nostra partnership intendiamo contribuire a trasformare un'azienda a conduzione familiare in una società con un’impronta globale composta da standard elevati, mantenendone l'autenticità, la qualità, l'innovazione, la creatività e la cultura orientata al cliente che la contraddistinguono."

Il Cavaliere Rino Mini, che diventerà Presidente Onorario di Galvanina in seguito a questa acquisizione, ha commentato: "L'esperienza del settore food & beverage di Riverside e le risorse globali, in particolare negli Stati Uniti, nell'UE e in Asia, rendono l'azienda una scelta ideale per aiutare la nostra organizzazione a continuare il proprio sviluppo internazionale. Mio nipote, Andrea Pianini, Direttore delle vendite internazionali di Galvanina, ed io reinvestiremo al fianco di Riverside in questa nuova fase e siamo davvero entusiasti di lavorare insieme per sostenere ulteriormente la nostra crescita".

"Galvanina ha un ampio e duraturo portafoglio di clienti blue-chip, composto dalle più grande catene di distribuzione in Nord America e nel mondo", ha dichiarato il partner di Riverside Rafael ÁlvarezNovoa. "Con la capacità acquisita di recente, non vediamo l'ora di espandere l'attività con nuove offerte di prodotti per raggiungere un mercato ancora più ampio.”