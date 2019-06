In bici con i campioni delle due ruote per le vie di Riccione

Sport

Da martedi 11 a venerdi 14 giugno, nell'ambito della "Ride Riccione Week", InBici Magazine organizza in collaborazione con RRW il "Giro col Campione",una pedalata in bicicletta tra le colline e la riviera della Perla in compagnia di un personaggio del mondo dello sport.Le quattro pedalate partiranno tutte le mattine (dalle ore 9) da Piazzale Ceccarini (Palazzo del Turismo) dove sarà posizionato il pullman hospitality di Inbici Top Challenge e vedranno avvicendarsi in sella alcuni VIP dello sport e dello spettacolo da Davide Cassani a Jury Chechi da Francesco Moser a Linus e molti altri. L'appuntamento, completamente gratuito, è aperto a tutti i gli appassionati di sport e ciclismo i quali potranno liberamente pedalare a finco dei campioni.

La pedalata, ad andatura amatoriale, si snoderà lungo un tracciato cittadino di circa 50-60 chilometri che ripercorrerà, in alcuni tratti, la tappa del Giro d'Italia da Riccione a San Marino, nell’Antica Repubblica.

Sarà un’occasione dunque, per pedalare assieme ai campioni dello sport e dello spettacolo e scattare con loro le foto ricordo dell’evento.