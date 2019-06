Anziani turisti si perdono per Riccione, aiutati dalla Polizia Municipale

Cronaca

Riccione

| 08:10 - 05 Giugno 2019

Polizia Locale assiste anziani in difficoltà.

Due anziani turisti si sono persi nel pomeriggio di martedì a Riccione e grazie all'intervento della Polizia Locale hanno potuto far ritorno nei rispettivi hotel. Sono due gli episodi che si sono verificati e che riguardano un uomo e una donna che, in momenti diversi, si sono rivolti alla Polizia Locale che li ha assistiti in questo momento di difficoltà. L'invito degli agenti è di avere sempre con sé un biglietto da visita o una ricevuta dell'hotel o un numero di telefono di un congiunto, per evitare di sentirsi persi in un luogo che, in realtà, dovrebbe accogliere. "Se dovesse capitarvi di notare una persona anziana in difficoltà" ricordano gli agenti "o che vi sembra spaesata fornitegli una prima assistenza, fategli compagnia e non esitate a contattare le forze di polizia. Insieme troveremo sempre una soluzione. Puoi contattarci allo 0541649444."