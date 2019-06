Commercialista incassa i soldi ma non paga le tasse al cliente: denunciato

Cronaca

Rimini

| 07:59 - 05 Giugno 2019

Modello F24 per pagare tasse e tributi.

Un commercialista riminese è accusato di appropriazione indebita per aver intascato i soldi di un cliente invece di versarli all'Agenzia delle Entrate. La vicenda riguarda un titolare di una parafarmacia di Rimini. L'uomo ha ricevuto una notifica dall'Agenzia delle Entrate che segnalava il mancato pagamento delle imposte negli ultimi 5 anni, per un importo, con aggiunta di penali, di oltre 200mila euro. Il riminese, convinto di essere in regola, ha contattato il commercialista che non è stato in grado di produrre la documentazione e le ricevute. Il riminese, tramite il suo legale Luca Brugioni, ha sporto denuncia per appropriazione indebita. Non è escluso che altri clienti del commercialista siano stati viittima dello stesso comportamento del professionista.