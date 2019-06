A Pennabilli approda MondoSportCamp. Tra le presenze il tecnico Vanigli e Ghisoni di Sky

Sport

Vanigli in azione mentre contrasta il campione del Milan Kakà ai tempi in cui militava nell'Empoli in serie A..

MondosportCamp 2019 è pronto per entrare in scena. Il Primo Summer Camp in collaborazione con il patrocinio del comune di Pennabilli e della “Giovane Italia” di Paolo Ghisoni sarà protagonista proprio nell’entroterra riminese a partire dal 23 giugno.

In periodi alterni saranno protagonisti i bambini/e di età compresa tra i 7 e i 16 anni; sarà infatti possibile svolgere la prima settimana dal 23 al 30 giugno e la seconda dal 30 giugno al 7 luglio. L’area hospitality è stata individuata nella struttura “ Albergo Lago Verde” di Pennabilli di Rimini.

A dirigere il camp ci sarà la responsabile di MondoSportCamp rappresentata dalla persona di Milena Montanari la quale ai nostri microfoni, non nasconde le proprie emozioni: ”per noi si tratta di un proseguo del nostro progetto partito due anni fa con due edizioni vincenti in località Bagno di Romagna. In questo viaggio è stato possibile avvalersi di importanti figuri le quali con competenza e professionalità hanno permesso di svolgere il nostro operato nel migliore dei modi. Proprio grazie alla figura di Silvio Broli e dell’importante dedizione dell’ex direttore sportivo della Maceratese Gianluca Stambazzi, è stato possibile aggiungere al nostro mosaico un’altra figura importantissima come quella di Paolo Ghisoni (attuale giornalista di Sky ed ideatore del progetto Giovane Italia). Un ringraziamento a tutti gli allenatori che hanno preso parte in passato e nel presente a questa avventura. Vorrei ringraziare Stefano Dadina (ex portiere del Cesena) che quest’anno dovrà dirigere la scuola portieri. Tra le novità si aggiungono i nomi di Richard Vanigli (un passato da giocatore tra le file dell’Empoli in A e come vice allenatore di Cristiano Lucarelli tra Catania e Livorno) e Vincenzo Saladino (collabora attualmente con le Accademie del Milan ed è responsabile dell’Accademia del campione del mondo 2006 Gianluca Zambrotta)”.

Un numero di posti limitati (35 i bambini/e che potranno prendere parte). Un progetto che si basa sul puro divertimento insegnando a tutti i partecipanti cosa sia davvero lo sport, nella fattispecie il gioco del calcio, e come sia possibile divertirsi seguendo semplici norme basate sulla collaborazione, cultura e tradizione. L’arricchimento personale porta anche ai consigli di ex giocatori come Richard Vanigli, il quale mosse i primi passi nel settore giovanile del Forlì per poi passare a quello del Milan nella stagione 89/90, quella in cui i rossoneri a Vienna conquistarono la seconda coppa campioni consecutiva sotto la gestione Sacchi.

Motivi validi per scegliere MondoSportCump. Un’esperienza che entra di diritto nella storia dello sport personale dove anche lui o lei avranno una parte; piccola, in assoluto. Enorme, per il suo futuro perché lo sport è educazione e rappresenta una formazione di vita sotto tutti gli aspetti.

