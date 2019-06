Il riminese Antonio Toni sul palco di All Togheter Now, il talent show con Michelle Hunziker e J-Ax

Attualità

Rimini

| 06:27 - 07 Giugno 2019

Antonio Toni sul palco di 'All Together Now'.

Un pezzo di Rimini presente a All Together Now, il nuovo game show musicale di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker e J-Ax: sì perché approda in semifinale giovedì 13 giugno Antonio Toni, cantautore originario di Novafeltria. “All Together Now” è l'emozione che dovrebbero scaturire i concorrenti attraverso le loro esibizioni: coinvolgere i 100 elementi della giuria (il cosiddetto “muro umano”) al punto da farli alzare e cantare tutti insieme. Il vincitore riceverà un premio di 50mila euro. Le performance sono affidate al “gusto” di una giuria poliedrica, tra cui spiccano Le Donatella, Mietta, Simona Bencini, Silvia Mezzanotte, Antonella Mosetti, Cizco e tanti altri personaggi dello spettacolo, cantanti, youtuber, deejay e musicisti. E nella puntata di giovedì 6 giugno è andata bene ad Antonio Toni che approda alla semifinale e si gioca tutto contro concorrenti davvero “tosti”. Ma la competizione il riminese ce l’ha nel sangue, ha partecipato infatti tempo fa alle selezioni per X Factor “rischiando” di entrare a far parte del cast e doversela vedere con Noemi. Vanta collaborazioni notevoli: è coautore de “La vita com’è” di Max Gazzè, ha firmato e prodotto, insieme a Francesco De Benedittis "Blanc Ou Noire", brano della cantante youtuber italo marocchina Bouchra. Toni ama, nei suoi brani, sottolineare e “marcare” le sue origini francesi (sua madre è nata in Francia), ha scritto, prodotto e condiviso alcuni brani nelle varie piattaforme social, in particolare un brano che si intitola "Allez allez", scritto appunto in francese, del quale ha ideato il video, ne ha fatto le riprese e lo ha montato personalmente. L'artista è legato molto al suo territorio, infatti nel video compaiono molti personaggi della sua zona. Il brano ironizza sul fatto di essere italiano, eccentrico, ma anche orgoglioso. Il video ha ricevuto molte views e consensi su YouTube.

Appuntamento quindi a giovedì 13 giugno con Michelle Hunziker e J-Ax per la semifinale di "All Together Now", Antonio Toni con la sua performance riuscirà a convincere i 100 giudici col proprio talento? Sicuramente il tifo riminese non gli mancherà.

Maria Assunta (Mary) Cianciaruso