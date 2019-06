Tennis, trofeo Wind: Antonio Muratori e Vanessa Fiorini si aggiudicano i tabelloni Under 10

Sport

Rimini

| 17:48 - 04 Giugno 2019

Antonio Muratori e Vanessa Fiorini vincitori del trofeo Wind Under 10.

E’ tempo dei primi verdetti nel torneo giovanile del Circolo Tennis Cicconetti di Rimini, il trofeo “Wind”, importante tappa del circuito regionale. Nell’Under 10 maschile vittoria di Antonio Muratori nel derby del Ct Rimini su Francesco Bagli per 6-3, 6-1. Nell’Under 10 femminile successo di Vanessa Fiorini (Ct Casalboni) in finale su Crystal Aratari (TcRiccione) per 6-3, 6-1.

Under 14 maschile, quarti: Pietro Vagnini (n.1)-Armando Sorrentino 6-1, 6-0, Leonardo Sapucci(n.4)-Francesco Serafini (n.5) 6-2, 6-7, 11-9, Alessandro Manco (n.3)-Pietro Briganti (n.6) 7-6, 6-3. Under 12 maschile, semifinali: Andrea Bacchini-Riccardo Livi 6-0, 6-1. Under 14 femminile, semifinale: Valentina Nandi (n.1)-Nina Marani 6-2, 6-2. Under 12 femminile, semifinali: Emma Migani-Anastasyia Lopatina (n.1) 6-2, 2-6, 10-8, Silvia Alletti (n.2)-Francesca Sparnacci 6-2, 6-1.