FOTO Spaccata con una gru, bici rubate e locali devastati. Titolare esasperato

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 17:08 - 04 Giugno 2019

La vetrina devastata di Idea Ruote di Santarcangelo dopo il furto.

E' probabilmente opera di un banda altamente specializzata il furto avvenuto nella notte tra lunedì e martedì in via Andrea Costa a Santarcangelo, a "Idea Ruote", negozio di biciclette tra i più rinomati non solo della Provincia di Rimini, ma di tutta la Regione Emilia Romagna. Intorno alle 2.30 ignoti malviventi, servendosi di un camion gru, hanno prima rimosso i paletti posti a protezione delle vetrine proprio per evitare che malintenzionati usassero auto come ariete per sfondarle e rubare; poi hanno rimosso una delle vetrine, prelevando una ventina di biciclette di alta gamma che hanno prezzi oscillanti tra i 3000 e i 10000 euro. Il titolare di "Idea Ruote" è assicurato, ma oltre al valore delle biciclette, ci sono anche ingenti danni al negozio, letteralmente devastato dalla furia dei predoni, che hanno colpito e sono spariti in poco tempo senza lasciare traccia, nonostante l'allarme fosse entrato in funzione. L'area non è coperta da un circuito di videosorveglianza. I carabinieri hanno avviato le indagini, mentre il proprietario del negozio, esasperato dai continui furti subiti, valuta l'assunzione di una guardia giurata notturna.