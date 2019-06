Pietracuta Calcio: dal Verucchio arriva l'attaccante Bruma

Sport

Pietracuta di San Leo

| 17:03 - 04 Giugno 2019

Nel riquadro l'attaccante Bruma, neo acquisto del Pietracuta.

Primo acquisto per il Pietracuta Calcio che ha trovato l'accordo con l'attaccante del Verucchio Mihail Bruma, classe 1995. Dopo aver militato per due anni in Eccellenza nel Cattolica, nella stagione 2016-17 Bruma ha vestito la maglia del Sant'Ermete, mettendo a segno 11 gol nel campionato di Prima Categoria Girone H. L'anno successivo ha mantenuto la categoria e si è trasferito al Verucchio, dove ha totalizzato 19 gol in due campionati. Attaccante veloce e abile ad aggredire la profondità, Bruma potenzia la prima linea del Pietracuta, con la possibilità di variare anche la tattica di gioco proponendo un assetto a due punte (confermatissimo il bomber Gianni Fratti). La società rossoblu ha inoltre prolungato l'accordo con il portiere Leardini (r.g.).