Splendido secondo posto per le ginnaste di Rimini al Campionato Italiano

| 15:44 - 04 Giugno 2019

Asd Ginnastica Rimini.

Splendido secondo posto, a soli 0,05 decimi dalla prima, conquistato, nell’esercizio con 5 palle dalla squadra composta da Sofia Bevilacqua, Maria Zaffagnini, Alexia Gorina, Federica Conti, Andrea Grimalschi e riserva Anastasia Crocione. Queste ginnaste hanno affrontato la finale a 10 squadre con un punteggio molto alto ed a pari merito con un’altra squadra e se pur con un esecuzione quasi perfetta e spettacolare, per pochissimi centesimi, la giuria ha decretato per loro il secondo posto. Sempre un bellissimo risultato per la società ginnastica Rimini che si aggiunge ai tanti ottenuti finora, tra cui la promozione in serie A2. L'esercizio è stato curato nei minimi dettagli dalla tecnica Nani Londaridze con passione e professionalità, che segue il lavoro della giovane Società da qualche anno.

Ora altro appuntamento per una delle ginnaste di punta della Ginnastica Rimini, Maria Zaffagnini, che affronterà il Torneo Nazionale Gold a Chieti Sabato prossimo come seconda migliore ginnasta Senior della Regione Emilia Romagna.