Alla riscoperta della natura e del benessere con Altri orizzonti a Sant'Agata Feltria

Eventi

Sant' Agata Feltria

| 15:22 - 04 Giugno 2019

Veduta di Sant'Agata Feltria.

Dal 7 al 9 giugno torna a Sant'Agata Feltria "Altri Orizzonti", il festival dell'armonia e della naturalezza, un evento nato su idea di Alberto Spagone e Silvia Ripamonti, organizzato dalla pro loco in collaborazione con la scuola Zen Mizu No Oto, l'azienda Microcosmo e Falcon Benessere."Altri orizzonti" è un evento culturale aperto a tutti che mira a sensibilizzare gli abitanti della Valmarecchia alle tematiche del benessere, dell'ecologia e della sostenibilità. Le conferenze, le attività per adulti e bambini, i concerti e le sessioni individuali con operatori olistici e terapeuti di vari genere hanno come denominatore comune la salute, l'eco-sostenibilità, la presa di coscienza dell'interconnessione tra gli uomini e tra gli uomini e il mondo (inteso come l'insieme degli esseri viventi e degli elementi in cui viviamo).



OBIETTIVI

Nel dettaglio "Altri orizzonti" punta a sensibilizzare il grande pubblico su argomenti inerenti al benessere quotidiano e alla crescita personale (alimentazione, medicina naturale, ginnastiche ed esercizi rigenerativi, trattamenti olistici); creare occasioni di incontro e confronto fra professionisti del settore benessere e partecipanti mediante la creazione di momenti di dialogo e scambio, mediante conferenze e mediante seminari e trattamenti benessere; creare momenti di spettacolo e svago mediante esibizioni e performance artistico-musicali legate al tema del benessere (es. esibizioni di arti marziali, spettacoli di danze orientali, concerti di musica); creare momenti di connessione e celebrazione tra i partecipanti e la Terra.



LE ATTIVITA'

Conferenze, seminari, area esibizioni e lezioni aperte al pubblico sulle discipline bio-naturali, area bambini, oasi del benessere olistico, concerti di musica, spettacoli.



LA LOCATION

La scelta di ambientare questo Festival a Sant'Agata Feltria nasce dalla volontà di dar risalto allo splendido territorio della Valmarecchia e di portare informazioni e stimoli in luoghi in cui non è semplice reperirli. Tutte le attività sono gratuite per i partecipanti a eccezione delle sessioni individuali che saranno a offerta libera. Sarà inoltre presente un mercato in cui verranno venduti cibo, abbigliamento e accessori legati al benessere prodotti da aziende sensibili al tema della sostenibilità.



IL PROGRAMMA

Venerdì 7 Giugno dj set Radio Buona Onda in piazza Mercato ore 21.30



Sabato 8 Giugno



Presentazione del Festival, Piazza Mercato ore 15.00,



Yoga della risata, Piazza Mercato ore 15.30 (adulti e bambini),



Mindfulness, Sala delle Scuderie ore 15.30 (Max 8 persone),



Il Mondo Magico degli Alberi, conferenza Michele Giovagnoli - Sala Scuderie ore 16.30



Area Bambini giochi di gruppo sull'ecologia relazionale e ambientale,

piazza della Lumaca, tutto il pomeriggio



Sedute individuali con operatori professionisti, Piazza Mercato, tutto il pomeriggio,



Mercato eco-sostenibile Piazza del Mercato, tutto il pomeriggio



Camminata notturna nel bosco, ritrovo in Piazza Mercato ore 21.00 (Max 20 persone)



Bagno sonoro, Sala Scuderie ore 21.15 (Max 20 persone)



Concerto Orchestra Migrante Mysticanza, Piazza Mercato ore 22.30



Domenica 9 Giugno



Yoga, Piazza Garibaldi ore 9.30



Aikido adulti, Piazza Garibaldi ore 11.00



Astrologia e percorso spirituale, conferenza Paolo Franceschetti, Sala delle scuderie, ore 11.00



Rimedi semplici, conferenza esperienziale, Piazza Mercato ore 15.00



Canto delle Vocali, Sala delle conferenze ore 15.00 (Max 10 persone)



Yoga della Risata, Piazza Garibaldi ore 16.00 (adulti e bambini)



Mindfulness, Sala delle Scuderie ore 16.00 (Max 10 persone)



L'alimentazione a base vegentale per le prevenzione e la terapia dei tumori, conferenza Dott.ssa Michela De Petris, Sala delle Scuderie ore 17.00,



Umanità, spettacolo di poesia, musica e danza Piazza Mercato ore 19.00



Camminata notturna nel bosco, ritrovo in Piazza Mercato ore 21.00 (Max 20 persone),



Bagno sonoro, Sala delle Scuderia ore 21.15 (Max 20 persone),



Concerto Apocalypto Fusion, Piazza Mercato ore 22.30,



Area Bambini giochi di gruppo sull'ecologia relazionale e ambientale, piazza della Lumaca, tutto il pomeriggio



Sedute individuali con operatori professionisti, Piazza Mercato, tutto il giorno



Mercato eco-sostenibile per le vie del paese, tutto il giorno.



INTERVISTA AUDIO

Clicca sul pulsante audio per ascoltare Alberto Spagnone, ideatore di "Altri orizzonti".