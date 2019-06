Bellaria, conclusa la prima edizione di "Shot & Fun", evento dedicato alla fotografia

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 12:23 - 04 Giugno 2019

Miss Italia 2016, Rachele Risaliti posa per i fotografi.

Si è concluso domenica sera l'evento "Shot & Fun" concentrato di arte, cultura e divertimento. Tanti i fotografi e gli appassionati di fotografia che hanno partecipato e hanno potuto ammirare e fotografare Miss Italia 2016, Rachele Risaliti, Miss Nature Erika Nicolisi e la blogger di fama nazionale Martina Favaro.

La rassegna si è aperta venerdì sera con Roberto Marini di Aproma Store e con il fotografo Maurizio Polverelli che hanno allestito sulla spiaggia un set fotografico e spiegato ai presenti alcuni trucchi sulla tecnica del ritratto con luci led.

Sabato pomeriggio grande affluenza alla Torre Saracena per l'inaugurazione della mostra realizzata da Maurizio Polverelli e dedicata alla "Dea Igea", interpretazione artistica al confine tra bellezza classica e desiderio di utilizzare artifici per il raggiungimento di un personale ideale di bellezza. Mostra che sarà possibile visitare anche nei prossimi giorni.

L'evento è poi proseguito sabato sera in Piazzetta Fellini dove sono stati premiati i concorrenti che hanno partecipato al concorso "Contrasti che ci emozionano". Primo classificato Enzo Memoli, di Bellaria; secondo classificato Peter Brizzi, di Igea Marina terzo classificato Marco Duati, di Rimini, premiati con doni offerti da Fondazione Verdeblu, dall' Hotel San Salvador e dalla Famiglia Stacchini. Tanti i partecipanti al contest provenienti da ogni parte d'Italia e d'Europa che hanno inviato più di duecento foto. Oltre ai vincitori sono stati premiati anche i primi trenta classificati. I premi sono stati offerti dall'Associazione Isola dei Platani.

Il week end fotografico si è concluso domenica pomeriggio con la presenza all'Hawaiki di Roberto Tomesani che ha incantato con la sua arte più di sessanta persone, parlando principalmente dell'utilizzo della fotografia sui social. E' intervenuto anche Maurizio Polverelli, fotografo professionista pubblicitario da più di 30 anni e Silvio Canini, artista poliedrico di Bellaria. E' seguito poi l'intervento della blogger Martina Favaro che ha raccontato la sua esperienza come blogger e delle difficoltà incontrate nella sua carriera. Dopo il momento culturale è stato predisposto un set fotografico ove vi è stata la possibilità di eseguire scatti con luce mista alla presenza di Rachele Risaliti, Erika Nicolisi e Martina Favaro.

Grande attenzione è stata dedicata anche alla mostra intitolata "Gente di Mare" allestita a Bellaria lungo Via Paolo Guidi, Via Perugia e Via Torre e ad Igea Marina lungo Viale Ennio e Via Ovidio.

Si è quindi conclusa la prima edizione dell'evento "Shot & Fun" che ha attratto tante persone interessate a questa arte. Si è già iniziato a lavorare per la seconda edizione che sarà realizzata nel 2020 e che sarà ancora più ricca ed interessante.