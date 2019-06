Scopre l'amante dell'ex marito e la minaccia con una mazza da baseball

Cronaca

Rimini

| 07:05 - 04 Giugno 2019

La donna si è armata di mazza da baseball, foto di repertorio.

Non rassegnandosi alla fine della relazione con l'ex marito, lo avrebbe perseguitato per diverso tempo, presentandosi anche a casa della nuova compagna con una mazza da baseball. Protagonisti della vicenda una riminese 44enne e il suo ex marito di pochi anni più grande. Dopo la fine del matrimonio la donna viveva ancora insieme all'uomo ma aveva in più occasioni pedinato e controllato le sue attività. L'ex marito l'ha così denunciata per stalking. La donna si sarebbe poi presentata sotto casa della rivale spaccando citofono e cassetta della posta con la mazza da baseball. Anche la nuova compagna presenterà querela.