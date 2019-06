Rimini Calcio, il ds Cangini a tu per tu con l'Atalanta: vuole confermare Alimi e Marchetti

Sport

Rimini

| 23:31 - 03 Giugno 2019

Il centrocampista scuola Atalanta Isnik Alimi.

Il ds del Rimini Sandro Cangini si sta muovendo per la prossima stagione in attesa di eventuali sviluppi societari e di sapere se mister Mario Petrone resterà sulla panchina biancorossa o meno onorando il suo contratto. Il suo primo viaggio è stato nelle ultime ore a Zingonia, quartier generale dell'Atalanta. Il primo obiettivo è la riconferma di Isnik Alimi e Stefano Marchetti, di proprietà del club orobico. Lunedì TuttoC ha rilanciato l'interesse del club biancorosso per il portiere Alessandro Turrin, per la la punta Giacomo Parigi e per il centrale Roberto Ranieri, tutti giocatori delle classi 1996 e 1997. Nessuno di questi giocatori fa caso del Rimini in quanto nella prossima stagione i giocatori di quelle classi sono over e non portano minutaggio. Oltre ad Alimi, l'unico over su cui ha preso informazioni Cangini è il suo vecchio pallino Tommaso Tentoni, già al Forlì, quest'anno alla Carrarese e nella scorsa estate nel mirino del Rimini. Cangio ha molta stima di Tentoni.

Il mirino è sui baby delle classi 98-99-2000. A fare al caso del Rimini oltre a Marchetti (98) potrebbero essere il jolly Enrico Del Prato, richiesto anche dal Cesena, e il terzino sinistro Lorenzo Migliorelli divisosi tra Venezia ed Entella.