Calcio, il Tropical Coriano ingaggia il bomber del Del Duca Dumitru. Si aspetta il ripescaggio in Eccellenza

Sport

Coriano

| 20:59 - 03 Giugno 2019

Da sinistra il nuovo attaccante Dumitru assieme al ds Cipriani.

Il Tropical Coriano dopo aver confermato mister Thomas Zagnoli in panchina ha annunciato il primo colpo di mercato. Si tratta dell'attaccante di origine rumena Adrian Dumitru, classe 1994, nelle ultime tre stagioni al Del Duca dove si è messo in luce segnando con continuità: 20 reti nell'ultima stagione (quattro su rigore) in cui la formazione ravennate che ha guadagnato la promozione in Eccellenza vincendo la Coppa Italia di categoria (secondo posto in campionato con 69 punti alle spalle del Ronco che ne ha fatti 80). In precedenza ha militato nella Ribelle in Eccellenza e nel Ronta (Promozione). Un colpo grosso quello messo a segno dal ds del Tropical Filippo Cipriani in vista del ripescaggio in Eccellenza del club presieduto da Tiziano Marzi.

"Nelle ultime due stagioni l'ho visto all'opera ed è stato uno dei più forti giocatori del nostro girone - dice il tecnico - Cercava nuovi stimoli per dimostrare in altra piazza le sue qualità. Sono contento". Tra le altre trattative avviate quella col centrocampista classe 1991 Mattia Giardi nella ultima parte di stagione al Tre Fiori. Per il resto confermata quasi per intero la rosa.

In uscita il difensore Gianmaria Borghini alla Fya Riccione, classe 1997. Non sono stati riconfermati i centrocampisti Federico Filippucci, Lut Alijhaej e l'attaccante Flamur Vucaj.



CALCIO RSM Dopo la vittoria del campionato sammarinese, il Tre Penne inizia già a programmare la stagione che verrà in vista dell’impegno in Champions League. Il primo importante tassello messo a punto dal direttore sportivo Maurizio Di Giuli è la conferma del tecnico Stefano Ceci.

Al Cosmos al posti di mister Ivo Crescentini approda Cristian Protti, in passato tecnico di Domagnano, Murata, Folgore, Cesenatico e Imolese. Con lui arriva anche il suo fido vice Massimo Pari.