Rimini, evade dai domiciliari per andare a fare shopping al centro commerciale

Cronaca

Rimini

| 16:15 - 03 Giugno 2019

Interno del centro commerciale 'Le Befane' di Rimini.

Si trovava in carcere ai Casetti per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, un 30enne di origini magrebine è evaso, ma è stato notato sabato pomeriggio e bloccato da un carabiniere fuori servizio al centro commerciale “Le Befane” di Rimini. Ritorna quindi in carcere il giovane che si aggirava tra i negozi insieme al fratello, ma un militare che, ironia della sorte, lo aveva controllato in cella pochi giorni prima, lo ha riconosciuto e lo ha bloccato. Ha poi chiamato i colleghi in servizio che lo hanno ammanettato e condotto nuovamente in carcere. Pare che con lui avesse uno zaino con degli abiti, non si esclude pertanto che avesse programmato di fuggire alla volta della Francia, dove risiede il congiunto.