Campionato Europeo Tornado, regata a Rimini dal 5 al 9 giugno

Sport

Rimini

| 15:41 - 03 Giugno 2019

Il Tornado è un catamarano monotipo con un equipaggio di due persone.

Dal 5 al 9 giugno al Club Nautico Rimini si terranno i Campionati Europei della classe Tornado. Tanti gli iscritti a questa regata, provenienti da tutte le parti d'Europa, che regaleranno adrenalina e prove altamente spettacolari. Il Tornado è un catamarano monotipo con un equipaggio di due persone, timoniere e prodiere, che bilanciano la spinta del vento con il proprio peso per regolare la velocità della vela. Altamente prestante, è in grado di navigare a velocità fino a 30 nodi (56 km/h) e per questo viene definito "la Formula 1" della vela. La classe Tornado è stata classe olimpica per oltre trent'anni.

Tra gli equipaggi sarà presente anche il pluricampione del mondo il greco Iordanis Paschalidis in coppia con il prodiere Costantin Trigonis. Collaborerà alla manifestazione il Circolo Punta Vela Bellariva.